Papa Francesco: "Benedetto XVI è molto malato"

via Vatican Media fb





Nelle ultime ore l'aggravamento delle stesse, come ha successivamente precisato il Direttore della Sala Stampa Vaticana Matteo Bruni, è dovuto all'avanzamento dell'età. La situazione clinica del 95enne Joseph Ratzinger - ha aggiunto Bruni - è costantemente monitorata dai medici.

"Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa: ricordarlo, è molto ammalato. Chiediamo al Signore che lo consoli e che lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine". Così Papa Francesco ha informato a braccio nell'ultima udienza generale dell'anno - svoltasi nella mattinata di mercoledì 28 dicembre 2022 presso l'Aula Paolo VI in Vaticano - sulle difficili condizioni di salute di Benedetto XVI.