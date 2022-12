Trinitapoli: dal Ministero della Cultura arrivano finanziamenti per la biblioteca e gli ipogei

Un bel risultato ottenuto che prevedono la valorizzazione e la promozione dei due siti culturali, attraverso diversi interventi, quali l’abbattimento delle barriere architettoniche fisiche, la creazione di percorsi sensoriali, la redazione di opuscoli informative in modalità braille. La Commissione Straordinaria tramite i commissari Giuseppina Ferri, Salvatore Guerra e Massimo Santoro esprime "viva soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto di una fattiva e proficua collaborazione pubblico-privata. I luoghi della cultura, nella realtà casalina, rappresentano presidi da cui ripartire per rilanciare e valorizzare la legalità nel territorio, attraverso alternative concrete, e per promuovere l’offerta turistica di un territorio che presenta potenzialità, ancora inespresse".

Grazie alla Commissione prefettizia le due proposte presentate,con il coinvolgimento delle associazioni che gestiscono i due beni culturali, saranno finanziate con risorse a valere su fondi PNRR Missione 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Componente 3- Cultura 4.0 (M1C3) Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione Europea- NextGenerationEU.Nella Macroarea sud.Il progetto per la sede decentrata della Biblioteca Comunale “Mons. V. Morra” si è collocato al settimo posto, ottenendo un finanziamento per complessivi € 289.140,00, mentre quello per il Parco Archeologico degli Ipogei si è collocato all’ottavo posto, ottenendo un finanziamento pari a € 500.000,00.