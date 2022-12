Pisa, avversario difficile per il Bari

via Ssc Bari fb





Una guarigione non facile a seguito del 3-1 inflitto dal Pisa alla Ternana nella gara disputatasi all'Arena Garibaldi il 26 novembre quale risultante della rapidità offensiva impressa dai nerazzurri in fase realizzativa. Un dettaglio di non poco conto che accredita il Pisa quale avversario difficile per il Bari, come rilevato dal tecnico biancorosso Michele Mignani alla vigilia della partita in programma alle ore 15 di domenica 4 dicembre e valida per il quindicesimo turno della Serie B 2022-2023.

Dopo cinque anni dall'ultimo confronto, Bari e Pisa tornano ad affrontarsi al San Nicola e sempre in Serie B. Correva il 29 aprile 2017 quando il confronto valido per la trentanovesima giornata del torneo cadetto 2016-2017 terminò 0-0 sul rettangolo dell'Astronave. Un precedente che, pur non rappresentando una sconfitta, è ugualmente da riscattare per un Bari che dovrà guarire dalla pareggite autunnale.