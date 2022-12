Polignano a Mare, prosegue 'Cera una volta Natale'

POLIGNANO A MARE (BA) - Prosegue il programma di eventi di Cera una volta Natale, il format innovativo di Polignano a Mare, che fino all’8 gennaio animerà contemporaneamente il centro storico e una serie di punti del “paese nuovo”.Oggi dalle 18 in poi lo spettacolo "DALLA TERRA AL CIELO – Storie di uomini, città e pianeti" a cura di Epos Teatro in collaborazione con Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli, Accademia delle Muse, Pro Loco F. F. Favale, A.D.I.A. Astronomia – Polignano a Mare Direzione Artistica Maurizio Pellegrini.È in programma inoltre lo spettacolo itinerante per bambini CANTO DI NATALE con Maurizio Pellegrini e i danzatori dell’Accademia delle Muse (Coreografie di Ileana Pace, Giuseppe Gallone, fisarmonica); le CURIOSITÀ DA POLIGNANO con le guide della Pro Loco F. F. Favale e il concerto THE PLANETS con musica di Gustav Holst con orchestra di fiati del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli con Cosimo Bungaro, Gregorio Caforio, Ilenia Legrottaglie, Antonio Magno, Giuseppe Parisi.Venerdì 30 dicembre il programma prevede MADAME OPERA, lo spettacolo della regina degli artisti di strada, prima cantante pop lirica itinerante al mondo; e il concerton dei SOLISTI MUSICALI a cura di Istituzione Concertistica Orchestrale “Suoni del Sud”.Cera una volta Natale è un ricco programma di spettacoli dal vivo e di iniziative culturali che il Comune di Polignano ha deciso di realizzare a cavallo dell’intero periodo natalizio, affidando l’organizzazione e la direzione artistica al Teatro Pubblico Pugliese, consorzio di cui il Comune è socio, in collaborazione con l’associazione Albergatori Polignano a Mare, l’associazione Ristoratori Polignano a Mare, l’Unione Commercianti Polignano, l’Upsa Confartigianato Polignano e A.ge.V. - Associazione generale di Volontariato sezione di Polignano a mare, gli istituti comprensivi di Polignano a Mare e l’Istituto di istruzione secondaria superiore Luigi Russo di Monopoli.Tutti i dettagli e gli appuntamenti, con le schede degli spettacoli e la mappa di dove si svolgono sono su www.ceraunavoltanatale.it