Povero, povertà, reddito di cittadinanza e proverbi

La condizione di chi è povero, cioè scarseggia delle cose necessarie per una normale sussistenza, si chiama povertà. C’è quella volontaria o evangelica, c’è il voto di povertà pronunciato da chi entra in ordini religiosi, ecc.Il povero è colui che produce poco o niente, che ha scarsi mezzi di sostentamento, in sostanza privo di mezzi economici per far fronte alle più elementari necessità della vita. La povertà non va confusa con la miseria che è quella di chi non ha neppure lo stretto necessario per viverePer tali motivi, per la scarsità di lavoro, per i problemi che affliggono il nostro Paese, è stato istituto il “Reddito di cittadinanza” (RDC), una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari. Infatti il RDC è, o dovrebbe essere, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, ma per una serie di motivazioni così non è stato per cui il RDC si è trasformato in un sussidio per disoccupati, non abbienti, ecc., che hanno visto lo stesso reddito come un contributo statale dovuto e, molti, hanno rinunciato a qualsiasi tipo di lavoro ufficiale, percependo il RDC e facendo lavori cosiddetti “in nero”, per arrotondare, evadere il Fisco, o attivandosi con truffe e frodi ai danni dello Stato.La campagna mediatica contro il RDC ha spesso ingigantito i numeri relativi a frodi e truffe, con conseguente delegittimazione anche dei controlli dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ma, le verifiche dell’INPS hanno bloccato e revocato circa 3 milioni di richieste, il doppio del totale annuale dei beneficiari e circa 100 volte in più rispetto ai denunciati per frode a seguito del controlli della Guardia di Finanza che rappresentano tra l’1,6 e l’1,8% del totale.A tutto ciò si sono uniti i “furbetti” che io chiamerei “truffatori” che con strategie e tecniche disoneste, hanno creato “poveri inesistenti” allo scopo di intascare indebitamente il RDC.Ma al di là di queste considerazioni che, a seconda del colore politico, c’è chi difende e chi accusa il Governo di aver utilizzato le casse dello Stato come un bancomat, a spese dei cittadini, vediamo cosa dicono i proverbi a proposito di poveri.I proverbi vedono l’umanità formata da ricchi e poveri: la zona intermedia nasce con le società mercantili. Nei detti vi è la coscienza chiara che la condizione determina la propensione a prevaricare il debole, a sfruttare il misero; così fa il ricco e peggio ancora il povero che diventa ricco.. La carità fatta a chi ha bisogno sarà compensata e centuplicata da Dio. Frase che si trova nei “Proverbi” della Bibbia (19. 17). Si trova anche come epigrafe in una poesia di V. Hugo.. Campa è un imperativo, non un indicativo, tu devi vivere da povero, al limite delle tue risorse, per non diventare, facendo il passo più lungo della gamba, miserabile e indigente.. Fanno lunga penitenza anche in periodi non indicati.. Nel senso che l’ultimo rischia di non trovare i vestiti.. Il povero come l’asino fatica e lavora per far star bene gli altri, contentandosi di avere soltanto di che sopravvivere, porta cose preziose e si ciba di cose vili.. Il povero, non avendo pensieri per quel poco che possiede, dorme sonni tranquilli senza preoccupazioni, né ansie.. Il povero e il bisognoso vengono allontanati, ignorati, dimenticati anche dai parenti che disconoscono la parentela.. La povertà caccia via amici e compagni e rimane sola con chi è povero.