Putignano: tornano i falò di Santa Lucia. Tutti gli eventi natalizi

Nei pressi delle postazioni, gli artisti rinunceranno il più possibile all’utilizzo di amplificazioni, saranno impiegati piccoli oggetti d’arredo recuperati e si ricorrerà all’utilizzo delle caratteristiche padelle romane che, con le loro “fiammelle”, faranno immergere i visitatori in un percorso magico e autentico che si estenderà da via San Lorenzo per giungere a via Marascelli (Porta Nuova). Nel “labirinto” sarà possibile assaggiare qualche prelibatezza ed ammirare estemporanee artistiche proposte dai ragazzi dell'Associazione MALA Studenti. La notte di Santa Lucia, lunedì 12 dicembre, saranno 14 i falò che illumineranno Putignano. Alle ore 18:30 l’accensione dei falò, con postazione gastronomica e animazione.

PUTIGNANO (BA) – Lo scoppiettio e il calore dei falò di Santa Lucia. Babbo Natale, elfi e mascotte itineranti, street band, spettacoli di magia, baby dance e artisti di strada. Entra nel vivo il cartellone degli eventi natalizi organizzato dall’Amministrazione Comunale di Putignano. Dopo la grande apertura del Wanted Chorus, la formazione gospel live al Teatro Comunale, la città si prepara a un nuovo weekend di festa.Sabato 10 dicembre, dalle ore 17:00 per le vie cittadine, Putignano si trasformerà in Putignanolandia, un grande parco animato dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Spettacoli, attrazioni e divertimento con oltre 20 mascotte, Babbo Natale in compagnia dei suoi elfi, trampolieri, spettacoli di bolle giganti e magia. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato al 12 dicembre.A fare da cornice a Putignanolandia, sempre sabato 10 dicembre, dalle ore 16:00 alle 18:00 al Centro Polivalente per Anziani (via Gianfedele Angelini 26) sarà allestito un piccolo villaggio natalizio. Non mancheranno Babbo Natale con i suoi elfi, zucchero filato, pop corn e una cassetta postale dove imbucare le letterine. Alle ore 19:00 in piazza XX Settembre Kreativamente Natale, performance di danza e musica a cura di ASD Kreative.Domenica 11 e lunedì 12 dicembre Putignano rivivrà una delle tradizioni più sentite del periodo natalizio, i falò di Santa Lucia. Quest’anno con una due giorni che porterà il calore e lo scoppiettio dei falò per le vie cittadine. Aspettando la notte dei falò, domenica 11 dicembre alle ore 19:30 per le vie cittadine si andrà Per le strade dei presepi, una passeggiata tra canti di Natale e cammini di luce. Dalle ore 20:30 il centro storico si illumina con Fiammelle – Visioni e suggestioni sonore aspettando i falò, l’evento a cura delle associazioni Trullando e Officina dei Saperi. Le viuzze e le piazzette del centro storico ospiteranno progetti artistico-musicali dalle sonorità autentiche, eseguiti dal vivo, creando un itinerario suggestivo all’insegna della sostenibilità e nell’ottica del riutilizzo.