Qatar '22: il Marocco vince 1-0 col Portogallo e vola in semifinale per la prima volta nella storia

via Fifa World Cup fb





Nel secondo tempo al 5’ Zyiech del Marocco su punizione sfiora la rete. Al 20’ nel Marocco entra Walid Cheddira del Bari al posto di En Nesyri. Per Cheddira seconda partita nel Mondiale dopo quella con la Spagna. Al 45’ Cristiano Ronaldo del Portogallo va vicino al pareggio.. L’arbitro argentino Facundo Tello concede 8 minuti di recupero per le numerose sostituzioni nelle due squadre. Al 93’ il Marocco resta in dieci. Espulso Walid Cheddira per doppia ammonizione. Al 96’ Aboukhalal del Marocco va a un passo dal raddoppio.





Il Portogallo è eliminato dai Mondiali. Il Marocco sfiderà in semifinale Mercoledì 14 Dicembre alle 20 la squadra che vincerà l’ultimo quarto di finale Francia-Inghilterra che si gioca stasera alle 20.

Nei quarti di finale dei Mondiali Qatar 2022 il Marocco vince 1-0 a Doha col Portogallo e si qualifica per la prima volta nella sua storia per la semifinale. Nel primo tempo al 26’ En Nesyri del Marocco di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 32’ Joao Felix del Portogallo va vicino al gol. Al 42’ il Marocco passa in vantaggio con En Nesyri di testa.