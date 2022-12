Qatar ‘22: l’Inghilterra super il Senegal per 3 a 0

via Fifa World Cup fb





Il raddoppio arriva nei minuti di recupero con Kane, che su assist di Foden, con un potente destro, finalizza il contropiede iniziato da Bellingham. Nel secondo tempo, c'è gloria anche per Saka. Il giocatore dell'Arsenal è bravo a superare al 57' con un tocco morbido Mendy.

L'Inghilterra supera senza fatica il Senagal, superando l'ottavo di finale contro il Senegal 3-0. In un primo tempo equilibrato i Tre Leoni passano in vantaggio al 38' con Hederson, che con un rigore in 'movimento' porta in vantaggio l'Inghilterra.