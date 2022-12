Serie B: il Perugia vince 2-1 al Curi col Venezia

Nel secondo tempo al 6’ Crnigoj del Venezia va vicino al gol. Al 19’ Bartolomei degli umbri non concretizza una buona occasione. Al 94’ i veneti accorciano le distanze con Pohjanpalo con una girata al volo su passaggio di Andersen. Il Perugia è ultimo con 16 punti. Il Venezia è terzultimo a 19 punti insieme al Como e il Cittadella.

Nel posticipo della diciottesima giornata di andata di Serie B il Perugia vince 2-1 al “Curi” con il Venezia. Nel primo tempo all’8’ gli umbri passano in vantaggio con Lisi con un cross di sinistro a rientrare. Al 15’ raddoppiano con Lisi con una conclusione di destro da venticinque metri. Al 35’ Curado del Perugia di testa non riesce a schiacciare in porta.