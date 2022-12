Stage Nazionale: convocati Falcone, Baschirotto, Colombo e Gallo del Lecce

Lo stage di allenamenti a Coverciano sarà utile a Roberto Mancini per decidere i calciatori da convocare nell’ Italia a Marzo 2023 per le prime due gare di qualificazione agli Europei del 2024 e per le finali di Nations League che si giocheranno a Giugno 2023.

Quattro calciatori del Lecce sono stati convocati nell’ Italia dal commissario tecnico Roberto Mancini per uno stage che si svolgerà a Coverciano Mercoledì 21 e Giovedì 22 Dicembre 2022. Sono il portiere Wladimiro Falcone il difensore Federico Baschirotto l’attaccante Lorenzo Colombo e il terzino Antonino Gallo. Wladimiro Falcone si allenerà con l’ Italia a Coverciano anche Martedì 20 Dicembre.