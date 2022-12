Taranto: Chiara Civello con l’Orchestra della Magna Grecia giovedì sera all’Orfeo

TARANTO - «"Perdiamoci", canzone a cui tengo particolarmente: non è solo un brano scritto per lo sceneggiato “Imma Tataranni, sostituto procuratore” girato a Matera, ma l’incontro con amico, uno scrittore, Emanuele Trevi, Premio Strega lo scorso anno con "Due vite"». Chiara Civello, altro nome di prestigio della Stagione Eventi 2022/2023 dell’Orchestra Magna Grecia, poco prima ha rilasciato un’intervista, le è sfuggita questa importante segnalazione, si rifà sul palco. Fra gli applausi di un pubblico che nel pomeriggio, giorno dell’Immacolata, ha risposto con un altro "tutto esaurito". Torna non una, ma due volte sul palco. Non uno, ma due bis. Prima "La donna cannone", poi, insieme, "Il mondo" e "Io che amo solo te". Un abbraccio caloroso. - «"Perdiamoci", canzone a cui tengo particolarmente: non è solo un brano scritto per lo sceneggiato “Imma Tataranni, sostituto procuratore” girato a Matera, ma l’incontro con amico, uno scrittore, Emanuele Trevi, Premio Strega lo scorso anno con "Due vite"». Chiara Civello, altro nome di prestigio della Stagione Eventi 2022/2023 dell’Orchestra Magna Grecia, poco prima ha rilasciato un’intervista, le è sfuggita questa importante segnalazione, si rifà sul palco. Fra gli applausi di un pubblico che nel pomeriggio, giorno dell’Immacolata, ha risposto con un altro "tutto esaurito". Torna non una, ma due volte sul palco. Non uno, ma due bis. Prima "La donna cannone", poi, insieme, "Il mondo" e "Io che amo solo te". Un abbraccio caloroso.





«Ci avviciniamo al Natale – ha detto Piero Romano, direttore artistico dell’ICO Magna Grecia – e la voce di Chiara Civello, accompagnata dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli, è in perfetta sintonia con il clima di serenità al quale ci stiamo avvicinando; un concerto dedicato alle canzoni della sua vita, quelle che ama e quelle che la legano al mondo del cantautorato; un successo, il suo, che nasce negli Stati Uniti, per proseguire ovunque, grazie a uno stile diventato inconfondibile e che va dal jazz alla melodia italiana».

Chiara Civello giovedì sera alle 18.00 è stata protagonista dello spettacolo "Chansons", un altro degli appuntamenti con la Stagione Eventi musicali 2022/2023 in programma al teatro Orfeo di Taranto. Orario insolito, ma giustificato dalla Festa dell’Immacolata.

"Chansons", un omaggio alle canzoni francesi famose in tutto il mondo, anche quelle nascoste, che nessuno sa appartengono alla scuola transalpina. Ma anche alle canzoni italiane d’autore, alle sue stesse canzoni, che interpreta con una voce straordinaria. Polistrumentista, cresciuta suonando il pianoforte, imbraccia anche la chitarra. "Perdiamoci" è il momento confidenziale dello spettacolo. Ma ha già cantato "Via con me", "My way", "Minuetto", "Problemi", "E se", "Resta". Prosegue con "I will wait for you", "Va bene così", "Io che non vivo", "Never never never" e "Con una rosa". Prosegue con "Metti una sera a cena". Poi, il ritorno sul palco, a gran voce, "La donna cannone", i saluti. Non ancora. Gli applausi la richiamano sulla scena, i professori non si muovono, restano lì. Così arrivano le altrettanto bellissime "Il mondo" e "Io che amo solo te" e, una seconda volta, "Perdiamoci".

«Onorata di essere stata qui, a Taranto, e di aver eseguito le "mie" canzoni con arrangiamenti bellissimi con l’Orchestra della Magna Grecia – ha dichiarato Chiara Civello – accompagnata dagli archi, tanto che mi sembrava di volare: spero che questa esperienza possa essere ripetibile; musicisti straordinari, empatici; le canzoni che ho proposto sono un insieme dei passaggi artistici importanti della mia vita, dalle ultime del mio album "Chansons", omaggio alla canzone francese, a quelle dei miei autori preferiti, ma anche mie, "Resta", "Problemi", "E se", scritta con Patrizia Cavalli, "poeta", come l’aveva battezzata Elsa Morante».

«Il concerto con Chiara Civello – ha concluso il Maestro Roberto Molinelli, autore anche degli arrangiamenti – è stato un altro dei momenti geniali ospitati dall’Orchestra della Magna Grecia, nasce da interpretazioni che hanno fatto il giro del mondo: noi non abbiamo fatto altro che raccontare una artista dalle qualità straordinarie a trecentosessanta gradi».

Definita "una aliena piombata nel panorama nazionale del pop al femminile" per "distanza siderale" fra il suo stile musicale e quello delle altre colleghe, l’artista romana è una interprete che ha sempre compiuto scelte musicali libere e innovative, aprendo la canzone italiana ad altri linguaggi.

La Stagione Eventi musicali, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, è organizzata dall’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto, il patrocinio del Ministero della Cultura e la Regione Puglia, con il sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Programma Sviluppo, Caffè Ninfole, Kyma Mobilità, Baux Cucine e Comes.

Prossimo appuntamento con la Stagione Eventi 2022/2023 martedì 13 dicembre: "Musiche da Oscar", con Barnaby Brown, Angela Annese, l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Maurizio Lomartire, con la partecipazione di Dario Marianelli, autore di musiche da Oscar. Orchestra Magna Grecia – Taranto, via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935); Via Tirrenia 4 (099.73005648) Sito: orchestramagnagrecia.it