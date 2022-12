Taranto: domenica 11 dicembre al Teatro Fusco arriva Daniele Silvestri per un concerto immersivo

TARANTO - Tanti inediti ma soprattutto un nuovo album in cantiere da costruire e modellare insieme al pubblico. Sarà Daniele Silvestri a inaugurare, domenica 11 dicembre alle ore 21.00, la stagione musicale del Teatro comunale Fusco in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, tutta dedicata al cantautorato italiano, con la data tarantina del suo tour 2022 nei teatri, in cui dialogherà con gli spettatori attraverso melodie e racconti.

«Diamo il via alla stagione musicale del Teatro comunale Fusco – ha dichiarato l’assessore Cultura e Spettacoli del Comune di Taranto, Fabiano Marti – e lo facciamo con un cantautore capace di spaziare con facilità ed efficacia tra vari generi e sonorità. Daniele Silvestri da sempre riesce con la sua musica a parlare a diverse generazioni, noi siamo felici di averlo a Taranto e di aprire con lui questo cartellone curato nei minimi dettagli e sold out già a pochi giorni dal lancio».

Il concerto dell’artista romano sarà una vera e propria esperienza musicale, dove gli spettatori saranno coinvolti e parte attiva. Lo scopo sarà quello di scrivere e riscrivere, cambiare e improvvisare i brani inediti che Silvestri inserirà nel suo nuovo album, ancora in lavorazione ma in cui è “immerso fino al collo”.



«Il vecchio vulcano dormiente è di nuovo in fase eruttiva – le parole di Daniele Silvestri per descrivere il proprio attuale stato d’animo –, troppo eruttiva perché non riversi parte del suo magma sullo spettacolo, o per poter affrontare il tour come una parentesi a sé stante. Invece di lasciare a casa il nuovo disco, lo porterò in scena».



Ad accompagnare sul palco l’autore di veri capolavori come “Occhi da orientale”, “Salirò”, “Le cose che abbiamo in comune” e “La Paranza”, ci sarà quella che lui definisce “la band delle grandi occasioni”: Piero Monterisi (batteria), Gabriele Lazzarotti (basso), Daniele Fiaschi (chitarre), Gianluca Misiti (tastiere), Duilio Galioto, (tastiere e cori), Marco Santoro (fagotto, tromba e cori), Jose Ramon Caraballo Armas (percussioni, tromba e cori).



«Daniele Silvestri è un esponente di spicco della canzone italiana – ha commentato Michelangelo Busco, direttore del Teatro comunale Fusco –, un artista poliedrico e appassionante con cui siamo orgogliosi di far partire il nostro palinsesto musicale. Sarà uno spettacolo unico nel suo genere, in cui il pubblico sarà coprotagonista».



Per accrediti per lo spettacolo di domenica 11 dicembre si prega di fare richiesta entro e non oltre sabato 10 dicembre a uno dei seguenti numeri: 3208221720 – 3492200988.



Info: www.teatropubblicopugliese.it