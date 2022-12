Taranto, passeggiando nella storia tra Natale, San Francesco e Federico II

TARANTO - Da piazzetta Sant’Egidio al chiostro di San Francesco per terminare all’ipogeo di palazzo Stola: la città vecchia di Taranto si anima di cavalieri, musicisti, cortei e spettacoli di falconeria.San Francesco e Federico II: due grandi personaggi del passato per l’evento di living history “Il Natale tra i vicoli del Medioevo”. Così la città vecchia di Taranto si animerà di cavalieri, musicisti, sciabolatori e tiratori con l’arco, trampolieri e molto altro. Tema del racconto rievocativo sarà la città della prima metà del XIII secolo e le feste natalizie, con lo sguardo a queste due figure straordinarie. La due giorni è in programma il 17 e 18 dicembre e punta inoltre a promuovere scorci, vie e luoghi del borgo antico di grande valore. Tante le location, a partire dal chiostro di San Francesco, in questo percorso itinerante che prevede anche allestimenti dell’epoca, tornei, corteo e cantastorie.L’idea progettuale è dell’associazione I Cavalieri de li Terre Tarentine, in collaborazione con il Comune di Taranto- Piano di rigenerazione sociale per l’area di crisi di Taranto approvato con decreto del 07/08/2020 del ministero dello Sviluppo Economico. Partner evento: la cooperativa teatrale Crest.Tutti i dettagli saranno illustrati in una conferenza stampa in programma mercoledì 14 dicembre a Taranto, nel salone degli Specchi di Palazzo di città alle ore 10. Saranno presenti il vicesindaco di Taranto e assessore allo Sviluppo economico e Innovazione, Fabrizio Manzulli, l’assessore a Cultura e Spettacolo Fabiano Marti, il presidente dell’associazione I Cavalieri de li Terre Tarentine, Vito Maglie e la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Frascolla, Gabriella Falcone.