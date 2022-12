Taranto, sbarcati gli 87 migranti della ong 'Rise above'

TARANTO - Sono sbarcati questa mattina al porto di Taranto, per essere portati nell'hotspot e successivamente smistati verso altre destinazioni, gli 87 migranti a bordo della "Rise Above", nave della ong tedesca Mission Lifeline, che li aveva imbarcati, prelevandoli da una piccola imbarcazione sovraccarica nelle acque del Mediterraneo.Lo scalo ionico era stato assegnato come porto sicuro dopo che nei giorni scorsi era stato inizialmente indicato il porto di Roccella Jonica, in Calabria.Secondo quanto si è appreso più della metà dei profughi sono minori e non accompagnati. Ci sono anche molte donne. Diversi migranti sbarcati erano disidratati e sofferenti dopo giorni in mare. La macchina di accoglienza, con i primi soccorsi e le cure mediche, è stata coordinata dalla Prefettura con l'ausilio del 118, della Croce Rossa, del Comune, della Protezione Civile, dell'Autorità Portuale e delle associazioni di volontariato.