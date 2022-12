Trinitapoli: gli alunni della Don Milani incontrano il Vescovo Mons. D'Ascenzo per la Visita Pastorale



MICHELE MININNI - Giornata a Trinitapoli piena di emozioni e gioia vissuta ieri 1 dicembre dalla Direzione Didattica Don Milani ed in tutti i plessi della comunità scolastica primaria e dell’infanzia, per la visita pastorale di Sua Eccellenza Mons. Leonardo d’Ascenzo Vescovo della diocesi di Trani Barletta Bisceglie. - Giornata a Trinitapoli piena di emozioni e gioia vissuta ieri 1 dicembre dalla Direzione Didattica Don Milani ed in tutti i plessi della comunità scolastica primaria e dell’infanzia, per la visita pastorale di Sua Eccellenza Mons. Leonardo d’Ascenzo Vescovo della diocesi di Trani Barletta Bisceglie.





Una giornata all’insegna della pace e della solidarietà scolastica scandita da attività creative e canti. I bambini, con l’ausilio delle docenti ed il supporto delle famiglie, hanno fatto esperienza solidale con il Pastore della Comunità di Trinitapoli. Una visita molto partecipata che ha reso suggestiva la mattinata in ogni ambiente scolastico, oltre al Vescovo d’Ascenzo erano presenti don Nicola Grosso e Mons. Giuseppe Pavone, ed in rappresentanza della Commissione Straordinaria il dott. Massimo Santoro oltre al Dirigente Scolastico Giulio Di Cicco ed ai collaboratori scolastici e i rappresentanti dei genitori che hanno apprezzato le parole di Mons. Leonardo d’Ascenzo per il suo esempio e l’incoraggiamento a tutto il comparto scolastico.