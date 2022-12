Trinitapoli: laboratorio per bambini "Vivere la preistoria" presso il Museo

MICHELE MININNI - Il grande mondo dei beni culturali, connesso al mondo del turismo, si arricchisce ogni giorno di nuove professioni. Nell’ambito della formazione ed orientamento per bambini è previsto il grande appuntamento, domenica 4 dicembre alle ore 16:30 presso il Museo degli Ipogei in via Marconi n°26 per il Lab n. 3 dal titolo "Archeo -mimando: lo sport nell’età del Bronzo". - Il grande mondo dei beni culturali, connesso al mondo del turismo, si arricchisce ogni giorno di nuove professioni. Nell’ambito della formazione ed orientamento per bambini è previsto il grande appuntamento, domenica 4 dicembre alle ore 16:30 presso il Museo degli Ipogei in via Marconi n°26 per il Lab n. 3 dal titolo "Archeo -mimando: lo sport nell’età del Bronzo".





Un laboratorio denominato "Vivere nella Preistoria" per bambini dai 5 a 10 anni. Il laboratorio si attiverà con un numero minimo di 10 partecipanti. A conclusione per i bambini partecipanti verrà offerta una sana merenda a km 0 preparata dall'Oleificio Casale. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Culturale TAUTOR e di Didattica museale in collaborazione con Proloco Umpil Trinitapoli con il Patrocinio del Comune di Trinitapoli.