Natale a Galatina con il Festival degli Artisti di Strada

GALATINA (LE) - Il periodo più magico dell'anno sta tornando e la città di Galatina, tra gli addobbi che illuminano strade e vicoli del centro storico, si immerge nell'atmosfera del Natale sorprendendo cittadini e visitatori in un fantastico e intenso show itinerante, con gag acrobatiche e magiche, trampolieri e acrobati circensi, giocolieri, sputafuoco, clown e bolle di sapone. - Il periodo più magico dell'anno sta tornando e la città di Galatina, tra gli addobbi che illuminano strade e vicoli del centro storico, si immerge nell'atmosfera del Natale sorprendendo cittadini e visitatori in un fantastico e intenso show itinerante, con gag acrobatiche e magiche, trampolieri e acrobati circensi, giocolieri, sputafuoco, clown e bolle di sapone.





Torna a Galatina la sesta edizione del "Festival natalizio degli Artisti di Strada" che porterà un tocco di magia allo shopping di Natale nelle tre domeniche del 4 - 11 e 18 dicembre a partire dalle ore 18:30, con una festa lungo le strade del commercio e spettacoli di animazione in movimento con la compagnia il Grande Lebusky.

L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale all’interno della rassegna "Il Natale della Civetta" e dal Duc di Galatina con "Intervento cofinanziato dalla Regione Puglia - R.R. n.15 del 15/07/2011 - DGR n°473 del 22/03/2021", è rivolto a tutti, bambini e famiglie comprese, ma soprattutto accompagnerà e allieterà le domeniche di shopping nel centro cittadino, promuovendo e dando risalto al tessuto commerciale del distretto galatinese e frazioni.

Obiettivo primario dell’evento è il sostegno verso il circuito locale, perché acquistare in attività gestite da persone che conosciamo, che ci accolgono con affetto, professionalità e che ci forniscono un servizio qualificato non ha paragone. Ma il Festival intende anche portare le persone a passare questo magico periodo di feste in città, facendo vivere il centro delle vibranti energie tipiche del Natale.

Tante le attività parallele al Festival e presentate oggi alla conferenza stampa, tra le quali, Le Strade del Gusto degustazioni di piatti tipici natalizi della tradizione salentina promossa dalle attività di ristorazione del centro storico e dall’Associazione Città Nostra, le Luminarie a Led per contrastare la crisi energetica che saranno accese l’8 dicembre grazie al supporto dell’Associazione Imprenditori di Galatina, e poi ancora festoni a tema natalizio con le attività del centro storico e l’iniziativa a tema ambientale dei commercianti di Galatina e Frazioni, ognuno dei quali ha acquistato un Pino di Natale che a conclusione delle feste verrà piantato in uno spazio comunale per creare un’area verde. Infine una raccolta fondi nel giorno dell’Epifania in collaborazione con l’Associazione Eliantus e il Villaggio di Babbo Natale che ritorna per il sesto anno grazie all’Associazione Agorà e i Poli scolastici di Galatina.

La conferenza stampa è stata presieduta dal Sindaco di Galatina Fabio Vergine che ha sottolineato che "si vuole riuscire ad attrarre non soltanto i tanti concittadini ma anche e soprattutto i preziosissimi amici dei comuni limitrofi, della provincia e oltre. E con questo intento si è andato a realizzare una vera e propria stagione natalizia, con eventi che coprono un arco temporale di oltre un mese".

Insieme a lui il Vicesindaco e Assessore alle Attività Produttive Mariagrazia Anselmi che conferma: "lo spirito di comunità che si è creato tra tutte le attività coinvolte nell’organizzazione della rassegna natalizia è entusiasmante, un esempio di lavoro in perfetta sinergia per offrire la tradizionale atmosfera di gioia, di accoglienza e di calore sia in centro storico che nei quartieri grazie alle numerose opportunità di intrattenimento che dimostrano la voglia di stare insieme".





PROGRAMMA





4 DICEMBRE

- Bikeman – Spettacolo clownesco di circo e pantomima musicale

- Fachiro Nirname – Fachiro mangiafuoco

- Spettacolo di bolle di sapone

- Nuvole bianche – spettacolo su trampoli con effetti pirotecnici + trampolieri itineranti

- Les Fanfaron – band itinerante





11 DICEMBRE

- Il Grande Lebuski Show – spettacolo comico circense

- Fashionissima me – Spettacolo comico di acrobatica aerea

- Demenzio – Spettacolo clownesco.

- In Cerchio – Spettacolo acrobatico di circo

- Las Brillantes – Farfalle luminose su trampoli

- Spettacolo di bolle di sapone

- Gamblin Band – Band itinerante





18 DICEMBRE

- Compagnia dei girovaghi - Acrobata aerea, spettacolo di fuoco, Ballerini nella sfera

- Robertino – spettacolo di magia e giocoleria comica

- Spettacolo di bolle di sapone

- Stamu street – Band itinerante

- Il Grande Lebuski Show – spettacolo comico circense

- Fashionissima me – Spettacolo comico di acrobatica aerea