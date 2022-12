'Una danza mortale', cena con delitto a Castrì di Lecce

CASTRI' DI LECCE (LE) - Giovedì 15 dicembre Improvvisart torna sulla scena del crimine del ristorante Cinema 28 con la Cena con Delitto “Una danza mortale”, una storia intrisa di amori e gelosie, sogni irrealizzati e rapporti distorti da interessi economici, il tutto vissuto tra seduzione e doppi giochi.Denaro, ambizione, ma soprattutto amore sono i tre cardini su cui si sviluppa la storia dei protagonisti, all’apparenza felici, ma che nascondono qualche piccolo segreto.D’altronde, chi non ne ha?'Cena con Delitto' è una cena-spettacolo che si svolge davanti agli occhi degli invitati: gli attori di Improvvisart si uniranno ai clienti, si mischieranno al personale addetto al servizio o alla cucina, o fingeranno di essere i proprietari del locale. All'inizio della serata tutto sembra tranquillo fino a quando un terribile omicidio avviene proprio davanti a tutti i commensali, lasciandoli senza fiato. Da quel momento, ogni tavolo si trasforma in un'equipe di investigatori che, tra una portata e l’altra, dovrà risolvere il misterioso caso, aiutando la polizia ad arrestare il colpevole. Enigmi, menzogne, misteri, doppi giochi, tradimenti e colpi di scena: in una Cena con Delitto nulla è davvero come sembra.Cena con Delitto è un format di ImprovvisArt.: info@improvvisart.com– 328.7686080