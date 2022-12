Trinitapoli, aria di Natale con i mercatini 'Christmas Street Food'

Si respira a Trinitapoli aria di festa natalizia, dopo diversi anni di chiusure ritornano i Mercatini di Natale con Christmas Street Food, una quattro giorni dal diciassette al venti dicembre in Viale Vittorio Veneto, l’evento è organizzato dall’Associazione Trinitapoli in Festa con il patrocinio del Comune di Trinitapoli.La manifestazione illuminerà con i suoi colori e le luci il centro della Città che si tingerà di magico e si avvolgerà in una suggestiva e intrigante atmosfera natalizia. Un programma ricco di contenuti e di spettacolo già dal diciassette dicembre con l’apertura dei festeggiamenti e delle cassette gastronomiche e street food alla presenza delle autorità civili e militari. Successivamente ore 19,30 accensione del tunnel luminoso sulle note musicali del gruppo The Christmas Woman Sing Faboulus, la serata sarà allietata dal cantante Orlando Johnson.Nei giorni successivi, altri cantanti e personaggi riscalderanno l’atmosfera natalizia proposte il diciotto dicembre dalla Dance Music di Radio Ritmo 80 insieme alle note melodiche del cantante Savio Vurchio direttamente dallo spettacolo televisivo All Together Now di Canale Cinque. Mentre per il diciannove dicembre è prevista la serata di Cabaret con la comicità di Renato Ciardo ed il gruppo pop dei Just For Us.In alcuni orari della giornata i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale, imbucare le loro letterine nella buca delle lettere ufficiale di Babbo Natale e ricevere in cambio sfiziosi dolcetti. Per poter soddisfare al meglio il palato, Oltre agli stand, sarà attivo il servizio cucina per uno Street Food con tanti prodotti sfiziosi (dolci e salati) come le pettole, arrosticini, panino con la mortadella, carciofi fritti, cartellate e cannoli alla ricotta e molto altro.