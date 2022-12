Tra Natale e Capodanno "È sempre mezzogiorno"

MILANO - Pronti per il “pandoramisù”? Come si fa il pane “all’avanzo”? E quali sono i segreti di un cotechino artigianale? Passato il Natale, ricomincia “È sempre mezzogiorno!”, il programma condotto da Antonella Clerici, prodotto in collaborazione con Stand by me, in onda da lunedì 26 a venerdì 30 dicembre alle 11.55 su Rai 1. I giorni di festa che portano al Capodanno saranno caratterizzati da tante ricette all’insegna della tradizione o originali e rivisitate.

Negli studi Rai di Milano si alternerà l’allegra brigata di chef del programma. Tra gli altri, ci saranno: il cuoco Federico Fusca; Ivano Ricchebono da Genova; Mauro e suo figlio Mattia Improta, da Napoli; Davide Nanni con le sue ricette a contatto con la natura. Non solo: accenderanno i fornelli anche la cuoca altoatesina Barbara de Nigris; il simpaticissimo Daniele Persegani; la pugliese Antonella Ricci e la amatissima “zia Cri”, ovvero Cristina Lunardini. Previsti come sempre tanti giochi telefonici, che mettono in palio buoni spesa. E collegamenti con produttori delle eccellenze italiane. Al fianco di Antonella Clerici ci saranno come sempre o componenti del cast del programma: Giovanna Civitillo e Lorenzo Biagiarelli; il maestro panificatore Fulvio Marino; il factotum di studio Alfio Bottaro e la nutrizionista Evelina Flachi.