La polizia di San Francisco avrà in dotazione il robot killer con 'licenza d'uccidere', da utilizzare solo in situazioni d'emergenza. Allison Maxie, portavoce del San Francisco Police Department, ha dichiarato: "Robot equipaggiati in questo modo sarebbero usati solo in circostanze estreme per salvare o prevenire una perdita ulteriore di vite innocenti".