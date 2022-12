Welfare locale: prosegue collaborazione tra Regione e Anci Puglia

"È stata confermata la proficua collaborazione avviata da Regione e Anci Puglia nell'azione di supporto e assistenza tecnica messa in campo al servizio degli ambiti e dei comuni dal gruppo di lavoro Anci in materia di welfare. - ha dichiarato il presidente Anci Puglia Ettore Caroppo. -Positiva l’azione di collegamento tra Ambiti sociali, la condivisione di buone prassi, la verifica degli interventi, ma soprattutto la ricognizione delle istanze e dei bisogni dei territori che deve essere fondamentale per la futura programmazione regionale. L'auspicio dei comuni pugliesi è che questa attività possa proseguire, in modo da divenire misura sistemica e strutturale per l’attuazione delle politiche e dei servizi sociali territoriali".



Per Pasquale Chieco, delegato Anci Puglia al welfare: "ANCI Puglia conferma l'intenzione di sostenere un programma di assistenza tecnica ai comuni e agli ambiti in materia di politiche e servizi sociali, valorizzando il contributo degli enti locali alla programmazione regionale e confermando lo spirito di collaborazione che ha sempre caratterizzato il confronto tra i comuni e l'Assessorato al Welfare. Siamo convinti pertanto che questa collaborazione potrà continuare nello spirito comune di attenzione alle istanze dei territori, la prima linea della risposta dello Stato ai bisogni dei cittadini".

BARI - Anci Puglia ha incontrato l’assessora Rosa Barone sul tema del welfare locale, per fare il punto sull’attività del programma di assistenza agli ambiti territoriali sociali, iniziativa gestita da Anci Puglia in collaborazione con l’Assessorato al Welfare della Regione, dopo due anni di realizzazione del progetto. Per Anci Puglia presenti il presidente Ettore Caroppo, il vicepresidente Massimo Colia e il delegato al welfare Pasquale Chieco.“In occasione dell’ultimo incontro tenutosi a Bari - ha dichiarato l'assessora regionale al welfare Rosa Barone - abbiamo confermato la volontà di puntare sulla collaborazione e sull’ascolto degli ambiti, dei comuni, dei sindaci che rappresentano per noi un braccio operativo attraverso cui mettere in pratica le misure adottate e finanziate dall’Assessorato al Welfare. Ritengo, unitamente alla direttrice del dipartimento Welfare Valentina Romano, di accogliere la richiesta di prosecuzione del programma sotto il profilo dell’assistenza tecnica con i dovuti aggiornamenti alla luce di quanto emerso anche a seguito dell’incontro. Nel corso dello stesso sono stati analizzati ed approfonditi diversi ed importanti aspetti riguardanti la sfera del sociale dei comuni pugliesi, su cui si lavorerà in sinergia mettendo a frutto quanto stabilito nel V Piano Regionale delle Politiche Sociali, che ha fatto proprie le istanze pervenute dai territori”.