Serie A: il Lecce vince 2-1 al Via del Mare con la Lazio

Nel secondo tempo al 12’ il Lecce pareggia con Strefezza con un tocco al volo. Al 26’ i salentini passano in vantaggio con Colombo con una girata al volo di sinistro a porta vuota su cross di Di Francesco. Quarto gol in questo campionato di Serie A per l’attaccante del Lecce. Al 39’ Ceesay dei giallorossi pugliesi va vicino alla terza rete. Il Lecce è dodicesimo con 18 punti.

- Nella sedicesima giornata di andata di Serie A seconda vittoria del Lecce al “Via del Mare” dopo il 2-1 all’Atalanta. I salentini prevalgono 2-1 con la Lazio. Nel primo tempo al 6’ Casale della Lazio di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 14’ la Lazio passa in vantaggio con Immobile con una conclusione di destro in diagonale su passaggio di Casale. Al 23’ Gonzalez dei salentini va vicino al gol. Al 25’ Basic della Lazio sfiora la rete.