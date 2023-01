A Milano la Mostra dedicata ad uno dei rivoluzionari dell'arte, Andy Warhol

MILANO - Andy Warhol torna in mostra a Milano raccontato in maniera inedita con oltre 300 opere: l’esibizione dedicata al genio della Pop Art, curata da Achille Bonito Oliva e la collaborazione di Edoardo Falcioni, mira infatti a ricostruire tutti i periodi storici in cui l’artista è stato in grado di innovare la storia dell’arte del Novecento, cimentandosi in diversi ambiti, tra moda, musica e imprenditoria.

All’interno dell’esibizione sono presenti dipinti originali, opere uniche, serigrafie storiche, disegni, polaroids, fotografie e altri veri e propri cimeli, tra cui le cover originali disegnate e autografate da Warhol e la celebre Bmw M1 Gruppo 4 dipinta nel 1979, che partecipò nello stesso anno alla 24 Ore di Le Mans.

La mostra spazia dagli anni ’50, che lo consacrano soprattutto come un fine e rispettato disegnatore, agli anni ’60, uno dei periodi più prolifici dell’artista, che diverrà un vero e proprio “commentatore sociale”, ritraendo icone (come la mitica Campbell’s Soup), fama (Liz Taylor e Marilyn Monroe) e disastri (dai volti di Jackie Kennedy segnati per il funerale del marito a un Car Crash degli anni ’70); dagli anni ’70, in cui diventa invece "The society artist", agli anni ’80, in cui, presentandosi al grande pubblico come il padre spirituale di una nuova generazione di artisti come Jean-Michel Basquiat e Keith Haring, realizza nuovi simbolismi, sperimentazioni e omaggi al passato.

Andy Warhol. La pubblicità della forma è promossa e prodotta da Comune di Milano–Cultura e Navigare, curata da Achille Bonito Oliva con Edoardo Falcioni per Art Motors, Partner BMW. Aperta dal 22 ottobre 2022 sino al 26 marzo 2023 a Milano presso La Fabbrica del Vapore, è un viaggio nell’universo artistico e umano di uno degli artisti che hanno maggiormente innovato la storia dell'arte mondiale.

Aperta tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 09,30 alle ore 19,30.

Sabato, Domenica e festivi: dalle ore 09,30 alle ore 20,30.