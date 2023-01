Ava Max, esce il nuovo album ''Diamonds & Dancefloors''

MILANO - Ava Max, star del pop mondiale con all’attivo 6 Dischi di Platino e 4 Oro in Italia, pubblica il suo attesissimo secondo album Diamonds & Dancefloors. Dopo il lavoro di debutto Heaven & Hell certificato Platino (e ORO in Italia), il nuovo album contiene la hit "Million Dollar Baby", che ha raccolto oltre 115M di streams. Il brano è stato incoronato da PAPER come "una hit dance euforica”.

In Diamonds & Dancefloors sono presenti anche le recenti uscite "Cold As Ice" e "One of Us", la traccia disco degli anni '80 "Dancing's Done", la potente "Weapons" e l'appassionata e sicura di sé "Maybe You're The Problem".

L'album è stato scritto dalla cantautrice Ava insieme a un cast d'élite di scrittori e produttori vincitori di GRAMMY, tra cui Henry Walter (Miley Cyrus, Maroon 5), Mathew James Burns (Lady Gaga, Ariana Grande), Peter Rycroft (Little Mix, Becky Hill ), Sean Douglas (Lizzo), Pablo Bowman (Jonas Brothers, Anne-Marie), Madison Love (Madison Beer, Camila Cabello), Michel “Lindgren” Schulz (John Legend, Dua Lipa), Melanie Fontana (BTS, John Legend) e Ryan Tedder (Beyonce, Leona Lewis, Adele).

Ava Max sta già scalando le classifiche radiofoniche in Italia con il nuovo singolo Dancing’s Done.