Gerusalemme, spari dinanzi alla sinagoga: 7 vittime

GERUSALEMME - Attacco a Gerusalemme. Un palestinese ha aperto il fuoco, in pieno Shabbat, su persone davanti a una sinagoga nel quartiere a maggioranza ortodossa di Neve Yaacov, provocando almeno 7 morti e una decina di feriti.Poi - secondo il capo della polizia di Gerusalemme - è fuggito con l'auto usata per l'attacco verso il vicino quartiere arabo di Beit Hanina. Inseguito e raggiunto dagli agenti, gli ha sparato ma è stato ucciso grazie alla reazione armata dei poliziotti.Secondo la stessa fonte, si tratta di un palestinese di A-Tur, nella parte est della città, identificato come Alkam Khairi, 21 anni, senza precedenti affiliazioni politiche. Hamas e la Jihad islamica hanno parlato di “operazione eroica” e di “vendetta per i morti di Jenin” all'indomani del blitz antiterrorismo israeliano in cui sono rimasti uccisi 9 palestinesi.