Bando ristori per le imprese: Casartigiani vuole risposte dal Comune di Taranto

TARANTO – Casartigiani chiede al Comune di Taranto risposte effettive in merito all’assegnazione di contributi ristoro per le aziende colpite dall’emergenza pandemica. La richiesta è stata avanzata dal sindacato degli artigiani lo scorso 16 ottobre 2022 alla Direzione allo Sviluppo Economico e Produttivo, e non ha ricevuto alcun riscontro. Il bando sarebbe scaduto il 31/3/2022, data da cui il Comune di Taranto avrebbe poi dovuto erogare i contributi alle aziende beneficiarie. Le imprese attendono ancora le quote e chiedono spiegazioni in merito al mancato supporto dell’amministrazione comunale.«Ora più che mai – ha detto il segretario provinciale di Casartigiani Stefano Castronuovo – le nostre aziende hanno bisogno di un concreto sostegno. Desideriamo avere quanto prima un riscontro sullo stato istruttorio dell’avviso pubblico. Questo contributo, all’epoca destinato a ristorare le imprese colpite dalla pandemia, oggi potrebbe aiutare i nostri imprenditori ad affrontare con minore disagio l’ulteriore emergenza del caro energia».In una congiuntura così complessa e per di più con prospetto di peggioramento è fondamentale prendersi le proprie responsabilità. «Quanto stabilito dal bando – ha asserito il direttore Rosita Giaracuni – non ha avuto effettivi riscontri nel merito. Pertanto, chiediamo all’amministrazione di adempiere alle proprie responsabilità e di tutelare le imprese che ormai da diversi anni non riescono più a far fronte alle emergenze».Secondo l’avviso pubblico emanato lo scorso 31/12/2021 dall’amministrazione Melucci, le micro, piccole e medie imprese colpite dall’emergenza pandemica avrebbero potuto usufruire dell’assegnazione di contributi straordinari una tantum a titolo di ristoro. Questi i contributi: € 500,00 e imprese con codici ATECO rientranti tra quelli interessati dalle restrizioni all’esercizio di cui al D.L. n. 44 del 01/04/2021 di proroga del D.P.C.M. del 02/03/2021 e € 400,00 per le imprese con codici ATECO rientranti tra quelli interessati dalle restrizioni all’esercizio fissate dall’Ordinanza Sindacale n. 11 del 26/03/2021. La disponibilità finanziaria prevista per l’erogazione dei contributi straordinari una tantum dell’avviso ammontava a un importo complessivo pari a € 1.464.333,60 che derivava limitatamente a € 8000.000,00 nei fondi di cui alla Scheda di Intervento 5J del “Piano relativo a interventi volti a garantire sostegno assistenziale e sociale nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola” e € 664.333,60 nei fondi di bilancio dell’Ente comunale.