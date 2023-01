Baritech: domani partiranno lettere licenziamento per 113 lavoratori

BARI - Domani partiranno ufficialmente le lettere di licenziamento per 113 lavoratori dell'azienda Baritech, nella zona industriale tra Bari e Modugno.L'ultimo tentativo per evitare la crisi occupazionale è stato tentato oggi dalla task force regionale ma l'azienda ha rifiutato di prorogare di 30 giorni la cassa integrazione.La notizia è stata confermata all'ANSA dal coordinatore della task force regionale, Leo Caroli: "Un atteggiamento inspiegabile quello di Baritech - commenta - considerando che era pervenuta una manifestazione d'interesse seria e autorevole per rilevare sito produttivo e operai".