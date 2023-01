Benedetto XVI: oggi la salma a San Pietro, funerali il 5

Bergoglio ieri all'Angelus ha reso "grazie a Dio per il dono di questo fedele servitore del Vangelo e della Chiesa", scomparso due giorni fa all'età di 95 anni.



Secondo il presidente Mattarella "la morte del Papa emerito Benedetto XVI è un lutto per l'Italia". Per la premier Giorgia Meloni "Benedetto XVI è stato un gigante della fede e della ragione".



"L'Europa lo piange. Che riposi in pace", ha scritto invece in un tweet la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola

ROMA - Da oggi fino a mercoledì il feretro del Papa emerito Benedetto XVI sarà esposto nella Basilica di San Pietro per l'omaggio dei fedeli, a cui seguiranno i funerali celebrati giovedì da Papa Francesco.