Ucraina: notte di bombe su Kiev, allarme in diverse regioni

KIEV - Proseguono i bombardamenti su Kiev e diversi oblast ucraini, con attività antiaeree nella capitale. L'intelligence danese riferisce che Putin soffre di forti dolori cronici ed era in cura per una forma di cancro al momento dell'invasione dell'Ucraina. Non si può escludere che "qualcuno lo rimuoverà a causa delle sue cattive condizioni di salute", afferma lo 007 danese."E' stato un anno di decisioni difficili e necessarie, di passi importanti per ottenere la piena sovranità della Russia e il consolidamento della nostra società" ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso di Capodanno.