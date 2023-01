Bitonto, la Macina e l’Orchestra Sinfonica ICO 131 della Basilicata celebrano 'Il Genio di Bach'

BITONTO (BA) - Appuntamento con la grande musica nel weekend a Bitonto. In occasione dei 300 anni dalla composizione dei Concerti Brandeburghesi, l’associazione socio culturale “La Macina” celebra “Il Genio di Bach”.L’evento ad ingresso gratuito, frutto della collaborazione della realtà bitontina con l’Orchestra Sinfonica ICO 131 della Basilicata, si terrà domani, domenica 8 gennaio, alle ore 19.30 nella Chiesa del Sacro Cuore a Bitonto (via Carlo Rosa).Protagonisti l’orchestra lucana, diretta dal maestro Svilen Simeonov, il Coro Opera Festival, diretto dal maestro Onofrio Torres, il soprano Carola Ricciotti e il tenore Giuseppe Maiorano.In programma l’esecuzione dei Concerti Brandeburghesi n.3 in sol maggiore e n.5 in re maggiore e della Cantata n. 140 Wachet Auf ruft uns die Stimme.Durante la serata, sarà possibile partecipare alla raccolta fondi per acquistare strumenti musicali da donare a “MusicaInGioco”, associazione culturale che, anche a Bitonto, permette a bambini e ragazzi prevalentemente in area disagio socioeconomico/ personale, diversabili o con disturbi dell’apprendimento, di seguire gratuitamente lezioni di musica.Per sostenere questa progettualità, è possibile anche effettuare una donazione, con causale “doniAmo musica” a “La Macina” Associazione Socio Culturale: IBAN IT43S0306941384100000011396.L’evento “Il Genio di Bach”, organizzato dall’Orchestra Sinfonica ICO 131 della Basilicata e da “La Macina” associazione socio culturale, è sostenuto dal Ministero della Cultura, Regione Basilicata, Provincia di Potenza, Comune di Potenza e Comune di Bitonto.