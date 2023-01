Borgo Egnazia, il 9 e il 10 febbraio tornano i Recruiting days

ph Giorgio Baroni

SAVELLETRI DI FASANO (BR) – Dopo il successo dello scorso anno, Borgo Egnazia annuncia nuovamente una doppia data per i Recruiting Days: il 9 e il 10 febbraio si terranno due giornate interamente dedicate alla ricerca di nuove risorse che possano entrare a far parte della famiglia di Borgo Egnazia.L’annuncio dei Recruiting Days di Borgo Egnazia arriva in concomitanza con la notizia della certificazione Top Employers Italia 2023, conseguita per il quarto anno consecutivo: un’attestazione che conferma la centralità che l’Azienda riconosce ai propri collaboratori. La Certificazione Top Employers rappresenta il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali che dimostrano grande attenzione per le persone e un impegno concreto nel contribuire al loro benessere, migliorando l’ambiente e il mondo del lavoro.Lo scorso anno hanno partecipato ai recruiting days circa 300 persone, e di queste più di 70 hanno iniziato un percorso professionale all’interno dell’azienda. Tra le novità di quest’anno, l’estensione della ricerca anche per altre strutture del Gruppo: Masseria San Domenico, San Domenico Golf, Masseria Cimino, Masseria Le Carrube.La ricerca è indirizzata sia a profili con esperienza sia a profili che si affacciano per la prima volta nel mondo dell’ospitalità di alta gamma. Le principali posizioni aperte sono per Camerieri di Sala, Chef de Rang, Maitre, Chef, Hostess, Capi Partita di cucina, Addetti alla plonge, Pasticcieri, Commis di Cucina, Camerieri ai Piani, Front Office Agent, Local Adviser, Porter, Addetti alla Logistica, Addetti agli Allestimenti, Sales Assistant Boutique, Event Agent e Stage in vari reparti aziendali. Voglia di mettersi in gioco in un contesto strutturato, dinamico e internazionale, passione per l’hospitality, esperienza commisurata al ruolo e conoscenza della lingua inglese sono le principali caratteristiche ricercate.Iniziative come queste si iscrivono nel solco dei valori di Borgo Egnazia, realtà da sempre attenta alla valorizzazione delle persone e alla continua ricerca di talenti che, guidati da una passione sincera, sappiano declinare l’innovazione partendo dalla tradizione.Il Recruiting Day del 9 febbraio si svolgerà interamente su piattaforma digitale, i candidati selezionati riceveranno in via preliminare una comunicazione con i dettagli per partecipare all’evento. Oltre alla possibilità di sostenere una call conoscitiva, i candidati potranno scoprire maggiori dettagli su Borgo Egnazia durante una plenaria virtuale. Il 10 febbraio, invece, Borgo Egnazia aprirà le sue porte per tutti i candidati che vorranno partecipare all’iniziativa. I dettagli per la partecipazione al seguente link: https://bit.ly/RecruitingDays_BE2023