Calcio: Bari-Perugia torna al 28 gennaio

Di contro, anche il Perugia punterà al successo per risalire dai bassifondi dell'attuale graduatoria del torneo cadetto, dopo il 2-0 subìto a Parma sabato scorso. Il margine di 13 punti che separa il Bari dal Perugia renderà ugualmente interessante la gara valida per la 22ma giornata in programma al San Nicola alle ore 14 di sabato 28 gennaio 2023.

- Dopo Bari-Genoa del 26 dicembre 2022, corsi e ricorsi storici biancorossi anche per Bari-Perugia. Correva il 28 gennaio 2017 quando le due squadre si affrontarono al San Nicola nell'incontro che terminò 0-0 e che fu valido per la 23ma giornata della Serie B 2016-2017. Sei anni dopo, stesso giorno e stessa data per una sfida interessante che vedrà il Bari alla ricerca della quarta vittoria interna, utile per tallonare il Genoa, terzo in classifica e occupante l'ultima posizione utile per la promozione diretta in A.