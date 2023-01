Nel secondo tempo al 17’ Colombo dei salentini non concretizza una buona occasione. Al 40’ Ceesay dei pugliesi non riesce a schiacciare di testa in porta. Terza sconfitta al “Via del Mare” per il Lecce. Seconda vittoria in trasferta per la Salernitana. I salentini restano a 20 punti. La squadra di Davide Nicola ha 21 punti.

- Nella prima giornata di ritorno di Serie A la Salernitana vince 2-1 al “Via del Mare” con il Lecce. Nel primo tempo al 5’ i campani passano in vantaggio con Dia con una conclusione al volo da fuori area. Al 10’ Strefezza dei salentini va vicino al gol. Al 19’ la Salernitana raddoppia con Vilhena con un tocco rasoterra. Al 23’ il Lecce accorcia le distanze con Strefezza con una girata di sinistro. Al 32’ Colombo dei giallorossi pugliesi sfiora la rete.