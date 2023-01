Calcio: il Bari acquista il portiere Sarri dalla Juve Stabia

Il direttore sportivo Ciro Polito continuerà la trattativa con l’Inter per ingaggiare l’attaccante Sebastiano Esposito 20 anni il quale è ritornato in Italia dopo aver giocato fino a qualche settimana fa nell’Anderlecht nella Serie A del Belgio.





Per quanto riguarda le cessioni il centrocampista Manuel Scavone 35 anni sarebbe stato richiesto dal Trento in Serie C e l’attaccante Eddie Salcedo 21 anni potrebbe trasferirsi o al Genoa o al Sud Tirol in Serie B.

Il Bari ha acquistato il portiere Edoardo Sarri 23 anni a titolo definitivo dalla Juve Stabia. Il calciatore ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Nella scorsa stagione Sarri ha giocato nel Cosenza in Serie B. Il giocatore sarà il terzo portiere dei biancorossi e ha scelto la maglia numero 22.