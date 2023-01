Carnevale: a Bari evento di Teniamoci per Mano Onlus con l'Associazione crocerossine d'Italia Onlus e i clown per sorridere alla vita

Storia e leggenda sempre si intrecciano per cui si narra che i contadini di Putignano impegnati nell'innesto della vite con la tecnica delle propaggini al passaggio delle reliquie cominciarono a danzare e a cantare con uso di motti di spirito. Ed è appunto la festa delle Propaggini che da qual momento segna l'inizio del Carnevale più antico di Europa: il Carnevale di Putignano.





Ufficialmente poi comincia il 17 gennaio giorno di Sant' Antonio Abate con l'accensione dei Falò, rito che giunge da tempi lontani e che probabilmente significa l'avvento di nuove stagioni feconde. La natura rinasce a vita nuova dalle brume dell'inverno.





Ecco l'augurio che la Sezione di Bari rivolge agli Ospiti de "La Madonnina Life § Care" è quello di sorridere alla vita foriera in ogni caso di luce e gioia. Saranno partecipi la Responsabile della Sezione di Bari -Associazione Crocerossine d'Italia Onlus Grazia Andidero con alcune Socie e la Vice Presidente Nazionale Santa Fizzarotti Selvaggi, il Presidente de "La Madonnina Life § Care" Dr. Alberto Nerini, il Responsabile Distretto Bari "Teniamoci per Mano Onlus" Paolo d'Ambrosio in compagnia dei clown.

E' dal 1394 d. C. che risale l'imperativo di proteggere la costa pugliese dagli assalti dei Saraceni e difendere le reliquie di Santo Stefano Protomartire, fino a quel momento conservate nell’abbazia di Monopoli. Il 26 dicembre 1394 le reliquie furono traslate nella chiesa di Santa Maria la Greca, lì dove oggi sono custodite.