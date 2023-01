Carnevale di Putignano: Margherita Vicario all'opening party

PUTIGNANO (BA) - Dopo Angelo Duro con il suo show comico “Sono cambiato” previsto il 3 febbraio e già sold-out, il 4 febbraio 2023 al Carnevale di Putignano arriverà Margherita Vicario. La cantante si esibirà nell’ambito dell’Opening Party, l’evento di apertura delle grandiose sfilate del Carnevale di Putignano 2023 firmato “Tutta un’altra fiaba”.Dalle ore 10.00 di sabato 4 febbraio e per tutta la giornata i visitatori potranno vivere l’esperienza del Villaggio delle Fiabe in piazza Aldo Moro. Saranno catapultati in una fiaba a cielo aperto con attrazioni per tutte le età. Incontreranno i Giganti di Carta posizionati lungo il percorso, scorgeremo la Casa di Marzapane e di sicuro non riusciranno a tenere a bada i pargoletti alle porte di Gonfiabiland, un parco con maxi gonfiabili, giochi e premi, creato per bambini di ogni età. Appetitose proposte Food&Drink delizieranno gli ospiti del Carnevale presso l’area servizi e ristoro al coperto “Il Circolo delle fiabe”.Nel pomeriggio tante proposte di musica ed intrattenimento e dalle ore 18.30 il via alla prima grande parata del Carnevale più antico e lungo d’Europa con i suoi maestosi carri in cartapesta che entreranno “in scena” attraverso un suggestivo sipario di luci alto 20 metri, il più grande mai realizzato al mondo.E la festa proseguirà anche la sera. Alle ore 21.30 in piazza Principe di Piemonte start al concerto di Margherita Vicario. Cantautrice pop-rap e anche attrice italiana, nota al pubblico tv e cinematografico. Ha lavorato in featuring con Francesca Michelin, Elodie e Cosmo. Molto amata per il pezzo “Come va”.A seguire la piazza diventerà la discoteca all’aperto più grande e pazza d’Europa con un Opening Party che non teme rivali grazie al Dj Set CIAO! DISCOTECA ITALIANA. Balleremo, salteremo e urleremo senza schemi e pregiudizi perché solo al Carnevale di Putignano “Tutto Vale”.Ticket disponibili sul sito del Carnevale di Putignano - https://www.carnevalediputignano.it/home/ I biglietti saranno acquistabili anche nei tabacchi che espongono il sistema MOONEY.Si può anche scegliere di prenotare i biglietti online e pagarli comodamente in contanti presso uno dei 45.000 punti Mooney - bar, tabaccherie, edicole - presenti in tutta Italia.