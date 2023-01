So‘Bellicos e La Via della Felicità donano un albero agli studenti del Manzoni

BARLETTA - Lunedì pomeriggio i volontari dell’associazione So’Bellicos e i volontari de La Via della Felicità di Foggia hanno incontrato alcuni studenti, genitori e insegnanti della Scuola Statale Primaria e dell’Infanzia “A. Manzoni” per un’attività green.All’interno del progetto ecosolidale “Stappiamo Foggia” promosso dall’associazione So’Bellicos, diversi studenti ha effettuato la raccolta di tappi di plastica negli ultimi mesi. I proventi sono stati destinati all’acquisto di nuovi alberi da piantumare in diverse aree verdi della città.Uno di questi, è stato donato proprio alla scuola, che si è resa partecipe del progetto attivamente.Per questo motivo, stamattina i volontari de La Via della Felicità, che ha collaborato all’iniziativa e che si occupa di raccolta rifiuti per le vie di Foggia, e i volontari di So’Bellicos si sono incontrati con gli studenti del Manzoni, per donare e piantumare il nuovo albero.Marian Biancardino, responsabile de La Via della Felicità, vuole ricordare le parole dell’autore dell’omonima guida al buon senso scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard: “La cura del pianeta comincia con il cortile di casa tua. Si estende alla zona che si percorre per andare a scuola o al lavoro. Comprende anche i posti dove si va a fare un picnic o dove si va in vacanza. Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo. Piantare un albero può sembrare poco, ma è già qualcosa.”Ecco perché le due associazioni si sono unite dallo scopo comune di diffondere una consapevolezza sul rispetto ambientale, soprattutto tra i più giovani.Per maggiori informazioni chiamare il numero 349.809.2540 o scrivere a laviadellafelicitafoggia@gmail.com