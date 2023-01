Cisternino: domenica 29 gennaio presentazione del libro "Hai avuto la mia vita" di Francesca Palumbo

CISTERNINO (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Cisternino: domenica 29 gennaio alle ore 18:00 presso la Biblioteca di Comunità "Tommaso Fiore" l’autrice Francesca Palumbo presenterà il suo ultimo romanzo "Hai avuto la mia vita" edito da Besa Muci. L’evento è organizzato in collaborazione con libreria CALIB. Dialogheranno con l’autrice Renza De Cesare e Gloria Erriquez. Il sottofondo musicale sarà curato da Daniele Rosati. I saluti istituzionali saranno affidati all’Avv. Annalisa Canzio, Assessore all’Istruzione. - Proseguono gli eventi nella città di Cisternino: domenica 29 gennaio alle ore 18:00 presso la Biblioteca di Comunità "Tommaso Fiore" l’autrice Francesca Palumbo presenterà il suo ultimo romanzo "Hai avuto la mia vita" edito da Besa Muci. L’evento è organizzato in collaborazione con libreria CALIB. Dialogheranno con l’autrice Renza De Cesare e Gloria Erriquez. Il sottofondo musicale sarà curato da Daniele Rosati. I saluti istituzionali saranno affidati all’Avv. Annalisa Canzio, Assessore all’Istruzione.





In molti conoscono la storia del barbaro assassinio di Lev Trotsky per mano di Ramón Mercader del Río, agente segreto spagnolo naturalizzato sovietico, operante nel NKVD durante il governo di Stalin. Pochi sanno, però, che per avvicinarsi il più possibile alla casa di Trotsky, esiliato in Messico, e poter attuare il suo piano, Mercader si infiltrò nella vita di una donna, un’ebrea americana segretaria e traduttrice di Trotsky. Sylvia Ageloff dopo l’attentato del ’40 e le lunghe cure psichiatriche cui si sottopose, scelse di isolarsi dal mondo e di non rilasciare più alcuna intervista su quegli accadimenti. L’autrice dà voce a questo personaggio straordinario, raccontandoci la sua vita tra impegno politico e sociale, il suo idealismo, ma soprattutto la sua fragilità, la disperazione e la forza di riscattarsi da un destino manovrato.

Per quel che riguarda Francesca Palumbo, è nata a Bari, dove vive e lavora come docente di Lingua e Letteratura inglese. Ha pubblicato la silloge di racconti. Volevo dirtelo (2008); l’instant book La vita è un colpo secco (2014); la graphic novel In fondo (2014) e nel 2018 ha curato l’antologia Labili Confini. Poesie di migrazione, viaggio ed esilio. Per Besa sono usciti i fortunati romanzi. Il tempo che ci vuole (2010), che ha ricevuto il riconoscimento massimo delle ‘tre penne’ di Billy, il vizio di leggere, rubrica del TG1 dedicata ai libri; Le parole interrotte (2015), che ha vinto il Premio Letterario Nazionale "Bari Città Aperta"; La tua pelle che non c’è (2018).