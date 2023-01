via Torino Fc fb

Il Torino, in dieci, elimina il Milan dagli ottavi di Coppa Italia per 0-1. A decidere il match è Adopo sul finire dei tempi supplementari concludendo il contropiede partito da Lukic e ricamato da Bayeye che mette fine ad una partita noiosa dove il Milan, pur in vantaggio numerico per l'espulsione di Djiji, non incide mai.