Primarie Pd: accordo sul voto telematico ristretto

Le categorie che potranno usufruire di questo "beneficio" saranno i residenti e/o domiciliati all'estero, disabili, malati e quanti impossibilitati sia per l'effettiva lontananza dal seggio, sia per altri impedimenti definiti dalla Commissione nazionale per il Congresso.





Contraria Paola De Micheli, una delle candidate in corsa per la Segreteria. Soddisfatta Elly Schlein, quale promotrice del voto online e altra candidata alla segreteria del PD. Apertura anche dall'altro candidato e attuale Governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini che puntualizza: "la norma per il voto, resta quella ai gazebo".





Si voterà dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 26 febbraio 2023. "Evitate le spaccature", come sottolineato dal segretario uscente Enrico Letta.

- Accordo aggiunto al termine della Direzione nazionale del Partito Democratico di mercoledì 11 gennaio sul voto telematico per quanti non potranno partecipare fisicamente alle Primarie che eleggeranno e individueranno il relativo segretario.