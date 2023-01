Dramma sulla Massafra-Martina Franca: 3 giovanissimi muoiono in incidente stradale

Il quarto ragazzo, Leonardo Convertino, figlio dell'assessore comunale di Massafra Teresa Errico, è stato trasportato in codice rosso alla S.S. Annunziata di Taranto. Non è escluso che l'incidente possa essere stato causato dall'asfalto bagnato. L'auto nel frattempo è stata portata via dal luogo dell'incidente. Sul posto sono intervenire per i rilievi i Carabinieri della Compagnia di Massafra e i Vigili del Fuoco.

TARANTO - Dramma sulla Massafra-Martina Franca, dove ieri sera un'auto si è schiantata contro un muro. All'interno della Opel Corsa c'erano 4 giovani, di cui tre non sono sopravvissuti all'impatto. Si tratta del conducente 19enne, Leonardo Conte di Martina Franca, morto durante il trasporto in ospedale, e di altri due ragazzi, un fratello di 19 anni e una sorella di 13 Leonardo Carucci e Antonella Carucci, che è morto sul colpo.