Foggia, dramma a Borgo Mezzanone: due migranti uccisi nel sonno

Una volta giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno sfondato la porta della baracca scoprendo che per i due non c'era più nulla da fare, come confermato anche dai soccorritori del 118 giunti sul posto.

FOGGIA - Dramma nella notte a Borgo Mezzanone, nel Foggiano, dove un uomo e una donna di nazionalità straniera sono stati trovati morti nella notte nel ghetto. Secondo quanto si è appreso, i due sono stati uccisi dai fumi di monossido di carbonio emanati da un braciere che stavano usando per riscaldarsi. A lanciare l'allarme sono stati alcuni migranti.