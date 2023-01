Dramma sull'A14, sbalzato fuori dal furgone dopo aver urtato new jersey: muore 31enne

BARI - Nuovo incidente mortale sulla A14. Il conducente di un furgone ha perso la vita dopo essere stato sbalzato dall'abitacolo del veicolo. Secondo le prime ricostruzioni, il furgone sarebbe andato a sbattere contro una barriera new jersey nei pressi dell'uscita Murgia Est, in direzione nord, e l'autista è stato sbalzato fuori dall'abitacolo attraverso il finestrino a causa dell'impatto.L'uomo, un casertano di 31 anni, è morto rimanendo incastrato tra la grata e il New Jersey. Il passeggero se l'è cavata solo con un lieve trauma dovuto alla cintura di sicurezza. Non sono note al momento le cause dell'incidente.