Taranto, Gabriella Di Capua trio al Per…Bacco

La leader e cantante del gruppo proporrà un live set moderno e innovativo con un piacevole alternarsi di Hip-Hop e Nu Soul, fortemente legato alle radici solide della tradizione jazzistica e contemporanea in un repertorio formato sia da brani originali del suo ultimo lavoro discografico, sia da cover di artisti come Jordan Rakei, Isaiah Rashad, Masego, Hyatus Kayote, Unknown Mortal Orchestra e molti altri. In merito al concerto Egidio Gentile, direttore artistico del Per…Bacco, dice: “Siamo veramente felici di poter ospitare un progetto che propone qualcosa di diverso dai progetti ascoltati finora. Gabriella vi stupirà!”.



INGRESSO:



€ 20,00 incluso drink



OPPURE



€ 10,00 + CENA ALLA CARTA.



Per altre Info e prenotazioni:



PER... BACCO JAZZ CLUB



VIA UMBRIA 14 ANG. VIA LANZA, Taranto, Italy



+39 392 032 3470



perbacco2016@gmail.com

TARANTO - Nono appuntamento, il secondo del nuovo anno, per la stagione 2022-23 dei live al Per…Bacco Jazz Club per la rassegna “SOUNDS FROM THE FUTURE” organizzata da Egidio Gentile, direttore artistico del jazz club ionico: giovedì 19 gennaio con inizio alle ore 21:30 si esibirà nel noto jazz club ionico la cantante Gabriella Di Capua accompagnata nella serata da Roberto Porzio al pianoforte e tastiere e Salvatore Rainone alla batteria.