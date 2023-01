Festa di San Sebastiano a Lecce: domani la festa della Polizia Locale con diffusione dati sull'attività

LECCE - Venerdì 20 gennaio, alle ore 11,00, presso la Cattedrale di Lecce, si svolgerà la cerimonia religiosa per la ricorrenza di San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale.Alla fine delle Santa Messa, officiata da S.E. Mons. Michele Seccia, saranno consegnati i riconoscimenti agli operatori che si sono distinti in particolari operazioni di servizio nel 2022, appartenenti ai Comandi di Lecce, Nardò, Galatone, Cutrofiano e Collepasso.Alla celebrazione, organizzata dal Corpo della Polizia Locale di Lecce in collaborazione con As.Com. - Associazione Comandanti e Ufficiali della Polizia Locale della Provincia di Lecce, interverranno il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini, l’Assessore alla Polizia Locale di Lecce Sergio Signore, il Vice Prefetto Claudio Sergi e le maggiori autorità civili e militari, nonché molti Comandanti e Sindaci dei Comuni della Provincia di Lecce.