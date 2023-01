Focus, in prima serata la versione integrale dello Speciale TG5 - Con Sami per non dimenticare





ROMA- Venerdì 27 gennaio - nell’ambito della settimana di programmazione speciale Mediaset, dedicata alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto (con speciali, interviste, documentari, servizi giornalistici, film e campagna promo istituzionale, in onda su tutti i canali), - Focus propone in prima serata la versione integrale dello Speciale TG5 - Con Sami per non dimenticare, con l’intervista esclusiva realizzata da Roberto Olla a Sami Modiano.

Modiano, 92 anni, sopravvissuto ai lager nazisti, ha dedicato tutta la vita agli incontri nelle scuole per tenere viva la memoria della Shoah. Nella sua testimonianza - cui partecipano un gruppo di studenti e docenti del Liceo Tasso di Roma, la moglie di Sami, Selma, e la dottoressa Elvira Di Cave - Modiano torna a quando era internato nel lager di Birkenau e, poi, a quando è stato liberato: allora aveva solo 14 anni ed era in fin di vita, su un cumulo di cadaveri. Riuscì a riprendersi, con le prime cure fornite dai medici militari, e rilasciò subito una dichiarazione contro il comandante del campo di «sterminio», Rudolf Höss.

La serata prosegue con il docufilm inedito “Fossoli: anticamera per l'Inferno” e la riproposizione del docufilm “Lili Marlene: la guerra degli italiani”.

Nel primo si raccontano le storie di sette persone - internati, politici ed ebrei -, detenute nel Campo di Fossoli, a Carpi, tra il febbraio e l’agosto del 1944: interviste, disegni, lettere e diari, permettono di rivivere lo stato d’animo dei prigionieri, prima della deportazione nei lager.

Nel secondo, un prodotto originale VideoNews firmato da Pietro Suber, con Amedeo Osti Guerrazzi e Donatella Scuderi, si narrano storie ed eventi drammatici, attraverso le voci di persone comuni e figure come quelle di Giorgio Napolitano, Eugenio Scalfari, Gianni Letta, Dacia Maraini, Renzo Arbore, Pippo Baudo, le Gemelle Kessler, Pupi Avati.