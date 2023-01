Milano, ai Magazzini Generali arriva Ricardo Villalobos

MILANO - Venerdì 17 febbraio 2023 salirà sul palco dei Magazzini Generali Via Pietrasanta 16 a Milano, il dj e produttore cileno Ricardo Villalobos.

Considerato uno degli artisti più influenti e importanti della musica elettronica, le produzioni di Ricardo Villalobos sono un continuo viaggio di suoni che spaziano dalla tech-house alla minimal in un vortice di ritmi sempre diversi. Le sue performance sono momenti di condivisione pura con il pubblico in cui è la musica a parlare, trasportando le persone all’interno del suo inconfondibile sound.

Ricardo Villalobos è un dj e produttore cileno. Noto per essere una delle figure più importanti della scena musicale elettronica, è nato nel 1970 a Santiago in Cile e all'età di tre anni si trasferisce con la famiglia in Germania. Inizia la sua esperienza musicale durante gli anni dell'università e pubblica il suo primo disco nel 1994 ma solo dopo qualche anno arriva il successo mondiale. Ricardo dal 2015 vive a Berlino, dove si dedica alla ricerca di differenti sonorità minimal senza mai fermarsi, affermandosi come uno dei dj più importanti nella scena musicale elettronica internazionale.

Dopo aver suonato in tutto il mondo e conquistato milioni di persone con i suoi dj-set, Ricardo Villalobos arriverà venerdì 17 febbraio 2023 nello storico locale milanese per una serata all’insegna del divertimento e della buona musica.

Le porte si apriranno alle ore 23.30 e la musica terrà compagnia fino alle prime ore dell’alba.

Per acquistare i biglietti:

https://link.dice.fm/m9fd2da0da90