Trinitapoli, alla Biblioteca comunale Morra film sulla Shoah

Le rappresentazioni cinematografiche sono state coordinate dal Comune di Trinitapoli tramite i commissari Ferri, Guerra e Santoro in sinergia con l’Associazione Lilith ed il Centro per il Libro e la Lettura.





Il programma si articola presso la sede della Biblioteca, il 26 gennaio verrà proiettato il film Jojo Rabbit ore 9,30 e 11,30;e il 27 gennaio con il film dal titolo La Verità Negata. Le proiezioni in programma saranno destinate agli studenti delle Scuole di Trinitapoli.

Per le celebrazioni della Giornata della Memoria, la Biblioteca Comunale Mons. V. Morra si unisce per tenere vivo il ricordo ed organizza delle proiezioni cinematografiche per riflettere e far riflettere ai giovani sui temi della Shoah.