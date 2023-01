Francavilla Fontana: nuova vita per il Teatro Virgilio

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - 190 posti a sedere, un palco attrezzato per le esigenze dello spettacolo dal vivo, una sala priva di barriere architettoniche. È questa l’immagine del nuovo Teatro Virgilio nel disegno approvato dall’Amministrazione Comunale. - 190 posti a sedere, un palco attrezzato per le esigenze dello spettacolo dal vivo, una sala priva di barriere architettoniche. È questa l’immagine del nuovo Teatro Virgilio nel disegno approvato dall’Amministrazione Comunale.





Nei giorni scorsi è partita la gara per l’affidamento dei lavori da 150 mila euro con cui si procederà alla fornitura di poltrone, tendaggi, sipario e all’installazione di pannelli acustici, alla tinteggiatura della sala e all’abbattimento delle barriere architettoniche.

"Un nuovo teatro in Città – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – non è una scommessa, ma un investimento che siamo certi porterà effetti positivi per l’intera comunità. I luoghi della cultura, capaci di ospitare lo spettacolo dal vivo, sono spazi vivi e di confronto. Un patrimonio che va ben oltre il valore economico. Per questo non abbiamo esitato ad investire qui e in altre realtà, come accaduto ad esempio con l’auditorium della Scuola Musicale Comunale".

La definizione della nuova configurazione del Teatro Virgilio si è avvalsa della consulenza di Carmelo Grassi, attuale direttore artistico del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi ed ex Presidente del Teatro Pubblico Pugliese, che, accompagnato dal produttore Alessandro Contessa, ha effettuato lo scorso ottobre un sopralluogo tecnico con il Sindaco Antonello Denuzzo, i tecnici comunali ed il progettista.

"Per la nostra Città – prosegue il Sindaco Denuzzo – è importante poter contare su uno spazio che integri l’offerta culturale del Teatro Italia con incontri, rassegne e musica. Un teatro dove possono trovare casa i giovani, le associazioni del territorio e che può diventare una occasione di crescita culturale ed economica. Una sfida affascinante che coinvolge tutta la nostra comunità".

I lavori in programma completano gli interventi già effettuati e finanziati con 100 mila euro con il bilancio del 2020 per il recupero dell’ala attigua al palcoscenico che era stata oggetto di incendio, la sostituzione degli infissi, il completamento degli impianti e la sostituzione della caldaia.

"Sul Teatro Virgilio – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – la nostra Amministrazione ha investito più di 250 mila euro. Al termine dei lavori la Città avrà a disposizione una nuova infrastruttura dedicata alla cultura, un patrimonio di tutti e un grande laboratorio per la crescita culturale e sociale di Francavilla Fontana".